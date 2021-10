Aktionswoche zur seelischen Gesundheit im Saale-Holzland

Eisenberg. Fachforen, Filme und Waldbaden im Eisenberger Mühltal

Mit vielfältigen Angeboten – wegen Corona großteils online oder telefonisch - beteiligt sich der Saale-Holzland-Kreis in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit Akteuren an der „Aktionswoche zur Seelischen Gesundheit“, die vom 8. bis zum 18. Oktober stattfindet.

So werden unter anderem am 11. Oktober online Fachforen „Gemeinsam über den Berg“ (Asklepios Klinikum) oder „Wie kann ich noch reagieren“ – Freiheit in Grenzen (DRK) sowie der Film „Wann hören Eltern auf zu streiten“ (DRK) angeboten. Sensorische Bewegungsspiele und eine offene digitale Gesprächsrunde zum Thema Suchtmittel bietet am 12. Oktober der Verein Wendepunkt an, am 13. Oktober findet unter Regie des Gesundheitsamtes ein Waldbaden im Mühltal statt, zu dem man sich noch bis 12. Oktober anmelden kann. Eine telefonische Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten hat die Awo Dienstleistungsgesellschaft Ostthüringen für den 14. und 15. Oktober organisiert, zudem informiert der DRK-Kreisverband online am 15. Oktober über die Sozialpädagogische Familienhilfe.

Sämtliche Angebote findet man auf der Internetseite des Landkreises: Verwaltung/Ämter/Gesundheitsamt