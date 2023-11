Alkoholisierte Autofahrerin fährt in Hermsdorf gegen Mast und flüchtet - Zeuge überführt sie

Hermsdorf. Eine Frau verursachte in Hermsdorf Schaden an einem Mast und flüchtete vom Unfallort. Durch einen aufmerksamen Zeugen, konnte sie jedoch ausfindig gemacht werden.

Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Auto durch die Bahnhofstraße in Hermsdorf. Als sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts fuhr, prallte sie gegen einen Mast. Den entstandenen Schaden an ihrem Auto als auch am Mast ignorierte die Frau und fuhr weiter.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge den Vorfall und meldete diesen bei der Polizei. Auch das Kennzeichen des betreffenden Fahrzeuges konnte der Zeuge nennen, sodass die flüchtige Frau mit Hilfe der Halteranschrift ausfindig gemacht werden konnte.

Die 34-Jährige wirkte beim Eintreffen der Polizei alkoholisiert. Ein anschließender Test bestätigte dies und ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.