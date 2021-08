Alles Müller im Kleinkunstsommer in Eisenberg

Eisenberg. Aktionskünstlerin Bea Müller startet am Sonntag mit Führung im Mühltal. Wettbewerb um perfektes Dinner

Aktionskünstlerin Bea Müller kreiert im August ihren eigenen „Kleinkunstsommer-AllesMüller“. Los geht’s am Sonntag, 8. August, mit einer Führung im Mühltal-Miniaturpark an der Robertsmühle. Beginn ist 11 Uhr, Dauer etwa 45 Minuten.

Danach schlüpft Bea Müller am Sonntag, 15. August, in ihre Lieblingsrolle als Herzogin Christiana. Die „Barock-Audienz“ beginnt um 14.30 Uhr in der Eisenberger Schlosskirche und dauert gleichfalls etwa 45 Minuten.

Am Samstag darauf, am 21. August folgt die Premiere in der Robertsmühle mit einem Frühstücks-Krimi unter dem Titel: „Erst Frühstück, dann Mord!“ Die Veranstaltung beginnt zur besten Frühstückszeit um 9 Uhr und dauert etwa zwei Stunden.

Einen Tag später verwandelt sich Bea Müller in die Eisenberger Nachtwächterin. Der Rundgang durch die geheimnisvolle historische Altstadt beginnt 20 Uhr vor dem Rathaus und dauert circa 90 Minuten. Alle Führungen und die Audienz sind kostenlos (außer Eintritt in die Schlosskirche), die Akteurin freut sich über eine Spende.

Bea Müller ruft nun alle auf, die immer schon mal zur Führung kommen wollten, ihr Vorhaben nicht länger auf die lange Bank zu schieben und erklärt auch warum: „In der Tat gibt es in diesem Jahr keine weiteren öffentlichen Führungen. Und sie hat noch einen Trumpf parat: „Wer es schafft, an allen drei öffentlichen Führungen teilzunehmen, bekommt die Chance auf ein „Perfektes Dinner“. Was sich genau dahinter verbirgt will Bea Müller noch nicht verraten. Aber soviel dann doch: „Bei 4 Gängen werden 4 Gäste verwöhnt. Dafür gibt es extra eine Stempelkarte und die Gewinner werden am Ende der letzten Führung ausgelost. Das Dinner soll am 24. September stattfinden. Die Idee kam mir in den Sinn, als ich davon hörte, dass es beim Impfen für jede Person eine Roster gibt.“

Reservierungen für Frühstück und Krimi am 21.8. in der Robertsmühle in der Mühle unter Telefon 036691/860533.