Alles neu am Stadtrodaer Töpferberg

Wenn die Stadtverwaltung Stadtroda nachträglich noch Fotos benötigt von der Baumaßnahme „Töpferberg“, die am Donnerstag offiziell beendet wurde, können die Vertreter um Ingo Otto getrost bei der Anwohnerin Karin Studenik nachfragen. Die 71-Jährige, die mit ihrem Mann Bernd seit 1976 in dem Einfamilienhaus Nummer 7 wohnt, hat die fünfmonatige Baumaßnahme aus ihrem Wohnzimmerfenster fotografiert.

Kurz vor Verkehrsfreigabe blätterte die Rentnerin in ihrer Foto-Mappe und zeigte stolz jede Menge Bilder vom Bau. „Es war ein gutes Miteinander mit den Bauleuten. Wir hatten aber das Glück, dass wir über den hinteren Teil unseres Grundstückes ins Haus laufen konnten. Wir brauchten also gar nicht so oft die Haustür vorn öffnen“, sagte Studenik. Der grundhafte Ausbau der 165 Meter langen Töpferberg-Straße mit der Erneuerung der Abwasser- und Trinkwasserleitung war alles andere als ein Selbstläufer.

Eine Straße mit viel Geschichte

„Die Baufirma hatte einige Engstellen von gerade mal 2,20 Meter. Das ist wirklich nicht viel. Und dann darf man auch nicht das Gefälle unterschätzen. Das war keine einfache Sache. Die Bauleute haben das Projekt durchgezogen, sie sind sogar zwei Monate schneller als geplant fertig geworden“, berichtete Steffi Schlüter, Bauleiterin vom Zweckverband zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) „Thüringer Holzland“.

Der Zweckverband beteiligte sich mit 380.000 Euro an der Gemeinschaftsmaßnahme. Den Rest von 253.000 Euro steuerte die Stadt Stadtroda mit Beteiligung der Stadtwerke Stadtroda bei.

Bürgermeister Klaus Hempel (links, helles Hemd) bei der Begrüßung der Bauleute und Anwohner. Foto: Jens Henning

Finanzielle Unterstützung gab es auch vom Land Thüringen für die gestalterischen Mehraufwendungen für den Straßenbau in von 127.000 Euro. Die Straßenoberflächen wurden mit Basaltpflaster und Granitpflaster für die Entwässerungsrinne hergestellt.

Zweiter Bauabschnitt nach 15 Jahren

Von den insgesamt 633.000 Euro ging der größte Posten mit 601.000 Euro an die Naumburger Bauunion, die als günstigster Anbieter den Auftrag erhielt. Der Restbetrag von 32.000 Euro verdiente sich das seit 1970 in Gera ansässige Bauingenieurbüro VTU für ihre planerische Vorbereitung und die Bauüberwachung.

Der Bauabschnitt war der zweite auf dem Töpferberg. An die Fertigstellung des ersten Abschnittes, der vom Roten Tor bis zum Haus mit der Nummer 22 ging, erinnerte sich Werkleiter Steffen Rothe vom ZWA noch genau. „Es war im September oder Oktober 2006. Da standen wir schon einmal hier und haben die Freigabe gefeiert“, sagte Rothe. Dass es dann fast 15 Jahre dauerte, ehe der zweite Abschnitt in Richtung Felsenkeller folgte, lag auch an der notwendigen Hangsicherung unterhalb des Töpferberges.

Die fertige Straße soll, das brachten mehrere Redner bei der kleinen Feierstunde mit Bauarbeitern und Anwohnern zum Ausdruck, soll schon 100 Jahre halten.

Anwohnerin Karin Studenik freute sich über die Fertigstellung. „Jetzt ist der Töpferberg noch einmal aufgewertet worden.“ Immerhin ist der Töpferberg von viel Geschichte umgeben. Er liegt zwischen zwei Stadtrodaer Sehenswürdigkeiten – zwischen dem Fausthaus und dem Roten Tor.