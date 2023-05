Impressionen vom Maibaumsetzen in Bad Klosterlausnitz.

Alles reine Handarbeit: Maibaumsetzen in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Burschengesellschaft aus Bad Klosterlausnitz lädt Pfingsten zum traditionellen Maibaumsetzen ein

„Hiert e mool druff! Daos schienste Fast is un bläbt Fingsdn.“ So lautet die Botschaft der Burschengesellschaft des Maibaumsetzens Bad Klosterlausnitz, die am Pfingstwochenende zum traditionellen Maibaumsetzen einlädt.

Der erste Maibaum sei 1659 gesetzt worden, sagt Vereinschef Kevin Steinbrücker, der stolz darauf ist, „dass wir die Tradition des Lausnitzer Maibaumsetzens weiterhin über vier Tage fortsetzen können“. 200 Mitglieder habe der Verein aktuell, davon seien 130 aktiv. Ab Februar – außer während Corona – werde das Fest vorbereitet. „Bereits im vergangenen Jahr hatten wir schon wieder eine sehr gute Resonanz“, resümiert Steinbrücker.

Zu den Höhepunkten des Festes zählen die Holzauktion mit Versteigerung des alten Maibaums (Freitag, 18.30 Uhr, Marktplatz), das Kindermaibaumsetzen (Samstag, 15 Uhr, Kurpark), die Rast in den Buchen (Sonntag, 8.30 Uhr), der Festumzug (Sonntag, 13 Uhr) und das Setzen des neuen Maibaums (Montag, 14.30 Uhr, Markt).

Laut Steinbrücker stamme das Maibaumsetzen aus dem 17. Jahrhundert, als die Zimmermanns-Innung am Pfingstwochenende ihre Gesellenfreisprechung vornahm. Genau genommen bestehe der Maibaum aus zwei Bäumen – Stamm und Gipfel. Diese werden zusammengefügt, die Zimmerleute sprechen von „Anschuhen“. „In Bad Klosterlausnitz wird das mit alten Werkzeugen wie Schrotsäge und Äxten vorgenommen, die Bänder werden in Handarbeit geschmiedet“, erklärt Kevin Steinbrücker. Einen Tag vorher holen die Burschen den Baum aus dem Wald, wo sie ihn ebenfalls per Hand auf das Pferdefuhrwerk heben.

Im Ort vergeht kein Tag ohne Maibaum. Der alte Baum wird umgelegt, der neue sogleich aufgestellt. „Wer den alten Baum ersteigert, verarbeitet ihn in den seltensten Fällen zu Brennholz“ weiß Steinbrücker. „Die neuen Besitzer bauen aus ihm Andenken, eine Gartenbank zum Beispiel. Die Fahne wird als Sammlerstück aufbewahrt.“