Hartmannsdorf. Am 9. November feiert Hartmannsdorf 800. Geburtstag. Das Fest ist auf Sommer 2021 verschoben, zum Jubiläum aber blicken wir in die neue Chronik.

Am 9. November 2020 feiert Hartmannsdorf bei Eisenberg 800-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wollte man im Sommer eigentlich groß feiern. Doch coronabedingt hat die Gemeinde das Fest samt Festumzug auf 2021 verschieben müssen. Der runde Geburtstag soll in diesem Jahr dennoch gewürdigt werden, deshalb hat unsere Redaktion zusammen mit Rolf Strauß vom Heimatverein Hartmannsdorf in der neuen Chronik geblättert.