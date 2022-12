Als Neuhaus der wärmste Ort in Thüringen war

Neuhaus am Rennweg. Witterungsrückblick auf einen zweigeteilten November mit grünen Wiesen zu Beginn und Schnee am Monatsende.

Der dritte Herbstmonat war ein klassisch zweigeteilter Monat. In der ersten Hälfte setzte sich die sehr milde Witterung des Oktobers fort – warme Herbsttage mit morgendlichem Nebel und dann mit recht viel Sonnenschein, und weiterhin grüßten die sattgrünen Wiesen und Weiden. Zur Monatsmitte gab es eine Temperaturabweichung gegenüber dem klimatologischen Mittelwert von über 6 Grad Celsius – da war der November noch voll auf Rekordkurs. Dann aber kam der Umschwung, die zweite Novemberhälfte wurde dem Monatsnamen vollkommen gerecht. Zurückgehende Temperaturen, kaum noch Sonnenschein, täglich Nebel und etwas Niederschlag. Ja, und der erste Schnee fiel auch, der Winter zeigte erstmalig in dieser Saison sein Gesicht.

Man konnte dem Wind beim Einschlafen zusehen

Am Ende landete der November bei einer Durchschnittstemperatur von 3,7°C, ein Plus von 3,2°C und somit siebentwärmster November seit mindestens 1940. Bliebe jetzt der Dezember im durchschnittlichen Temperaturbereich (minus 2,7°C) – dann würde 2022 ein neues Rekordjahr werden, noch ein Zehntel wärmer als 2014. Verantwortlich für den milden Monatsbeginn war ein anhaltender Tiefdruckeinfluss, welcher kontinuierlich aus Südwesten relativ warme Luft nach Mitteleuropa transportierte. Nun klingt ja „Tiefdruckeinfluss“, gerade im Herbst, immer ein wenig nach Sturm und dergleichen. Doch weit gefehlt, es gab Tage da konnte man dem Wind beim Einschlafen regelrecht zusehen bzw. zuhören. Kein einziger Herbststurm bisher, das letzte Mal wurde die versicherungstechnisch wichtige Windstärke 8 vor über sieben Monaten im April erreicht. Eine solange Durststrecke gab es seit Bestehen der Wetterstation (1987) noch nie.

Kurz vor dem Witterungswechsel stellte sich unter der Schirmherrschaft von Hoch Charly vom 11. bis 15. November eine sogenannte Inversionslage-Wetterlage ein. Inversion bedeutet umgekehrte Verhältnisse, die Warmluft liegt über der Kaltluft, auf den Bergen ist es sonnig und trocken. Es gibt beeindruckende Fernsichten. In den tieferen Lagen ist genau das Gegenteil der Fall. Und da stach Samstag, der 12. November, hier oben alle anderen Tage aus. Schon am Morgen gab es eine geniale Fernsicht, der Brocken in 140 km Entfernung schien zum Greifen nah, Einzelheiten waren zu erkennen. Im Laufe des Tages stieg die Temperatur auf exakt 18,0 Grad Celsius – ein neuer, absoluter Temperaturrekord für den November. Und dazu eine Tagesmitteltemperatur von 11,0°C - das ist Juni-Niveau. Neuhaus war an diesem Tag der wärmste Ort in Thüringen!

Ein unwirklicher Tag mit seltener Wolkenformation

Zugleich war es erneut wieder so ein unwirklicher Tag – wie schon so viele in diesem Herbst. Das Grün, die Temperatur, kaum Wind – und dazu ein sommerlich anmutendes Wolkenbild mit vielen kleinen Schäfchen.

Als tolles Bonusmaterial gab es an diesem Tag ein weiteres Phänomen zu beobachten – Hole-Punch-Clouds (Bild). Es war immer eine Besonderheit, eine solche Wolke zu sehen, und ich selbst habe in den vielen Jahren sicher keine zehn dieser Exemplare fotografieren können. Anders an diesem Samstag – eine regelrechte Invasion. Über den Tag verteilt waren es an die zwölf dieser Wolken.

Nur eine Woche später, wieder an einem Samstag, drehte sich die Temperatur um. Auf dem wärmsten Tag des Monats folgte sieben Tage später der kälteste – minus 9,2°C in nordeuropäischer Arktikluft. Dies ist kein neuer Rekord, im November liegt der absolute Tiefstwert bei minus 13,2°C aus dem Jahre 1993. Und endlich war vom satten Grün nichts mehr zu sehen, zumindest für ein paar Tage. Bis zum Montag erhöhte sich die Schneedecke auf 13 Zentimeter, ein erstes, kleines Augenzwinkern von Väterchen Frost.