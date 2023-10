Altdeutsche Schriften: Neuer Kurs an der Volkshochschule Hermsdorf

Hermsdorf. Die Kursteilnehmer sollten bereits Vorerfahrungen mit alten Handschriften haben.

„An der alten Schrift fasziniert mich, dass diese ein Fenster in die Vergangenheit öffnet. Je mehr Menschen diese Schrift wieder lesen können, desto ,lebendiger’ werden die Zeugnisse und Quellen aus früheren Tagen, die uns die Vorfahren hinterlassen haben“, sagt Immanuel Voigt, der Kurse für Interessierte anbietet, die noch alte Dokumente zu Hause haben, die sie gern lesen und verstehen möchten.

Dies sei oft die Motivation, am Handschriftenkurs teilzunehmen, sagt er. Die Teilnehmer erwarten Texte in altdeutscher Handschrift auf fortgeschrittenem Niveau, das heißt vor allem aus der Zeit des 19. Jahrhunderts und früher.

Wer am Kurs teilnehmen möchte, sollte demnach die Kurrentschrift, Sütterlin und Co. zumindest in den Grundzügen beherrschen und also lesen können.

Es werden die Texte gemeinsam im Kurs gelesen. Zudem können die Teilnehmer eigene Texte mitbringen, sodass diese ebenfalls gemeinsam gelesen werden können. Die Kurstage sind am 18. und 25. Oktober sowie am 1. November jeweils von 19 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule Hermsdorf in der Schulstraße 30, Raum 4.

Die Kosten für den Kurs betragen 37,20 Euro und es wird um Anmeldung bei Sissy Günther unter der Telefonnummer 036601/55 47 24 14 oder per E-Mail an: sissy.guenther@shk.vhs-th.de gebeten.