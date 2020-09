Mit reichlich Abstand haben die Kursteilnehmer in diesem Jahr im historischen Festsaal vom Weißen Ross in Crossen gespielt

Crossen/Bad Köstritz. 30 Teilnehmer widmen sich vier Tage lang im Weißen Ross in Crossen Werken von Heinrich Schütz und anderen Komponisten.

Alte Musik in Crossen mit Abstand gesungen

Von Donnerstag bis Sonntag lief der traditionelle Herbstkurs des Vereins Schütz-Akademie und des Heinrich-Schütz-Hauses im Gasthof „Weißes Ross“ in Crossen.

„Was Schütz in Venedig gehört hat“ war das Wochenende überschrieben und so erklangen im Abschlusskonzert Werke von italienischen Komponisten wie Giovanni Gabrieli, aber auch von Hans Leo Hassler, der wie Schütz in Venedig bei Gabrieli studierte, und natürlich von Heinrich Schütz.

Annähernd 30 Kursteilnehmer hatten den Weg nach Crossen gefunden um bei Arno Paduch (Zink und Gesamtleitung), Jürgen Banholzer (Gesang und Chor) sowie Bernadett Meszáros, die für das Continuo verantwortlich zeichnete, gemeinsam zu musizieren, so die Leiterin vom Schütz-Haus, Friederike Böcher. Abstand war gefragt und so saßen und standen die Kursteilnehmer mit genügend Zwischenräumen in dem dieses Mal „quer“ bespielten historischen Festsaal des Weißen Rosses.

Aber das hat der gemeinsamen Spielfreude keinen Abbruch getan. Alle waren froh endlich einmal wieder in größerer Runde musizieren zu können. Ausgehungert nach dem gemeinsamen Musikerlebnis, war das Abschlusskonzert vor – coronabedingt – einem kleinen Publikum eine besondere Augen- und Ohrenweide.