Alte Musik in hellen Tönen

Im „Weißen Ross“ in Crossen proben seit Donnerstagabend wieder weitgereiste Musiker im Kurs für Alte Musik des Heinrich-Schütz-Hauses Bad Köstritz. Unter der Leitung des Leipziger Dozenten Professor Martin Krumbiegel wird gemeinsam gesungen und musiziert. Das Ergebnis wird am Sonntag, 23. Februar, 16 Uhr, im Abschlusskonzert im Festsaal des Hotels „Weißes Ross“ zu erleben sein. Die „Crème de la Crème“ der Komponisten des 17. Jahrhunderts steht auf dem Kursplan, doch was letztendlich tatsächlich auf dem Programm des Abschlusskonzertes steht, entscheidet sich immer erst im Verlaufe des Kurses.