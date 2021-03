Alternative Wege zum Tag der offenen Töpfereien

Eisenberg. Nur mit Einschränkungen wegen des Corona-bedingten Lockdowns kann der Tag der offenen Töpfereien in diesem Jahr in Thüringen stattfinden. "Wir versuchen, das Beste daraus zu machen", sagt die Eisenberger Töpferin Brigitte Schliebner. Für Besichtigungen müssen die Werkstätten im Saale-Holzland-Kreis an diesem geschlossen bleiben. Alternativ hat Brigitte Schliebner ihre Ausstellung kurzerhand in den Garten vor der Werkstatt verlegt. Das Keramikmuseum und die Töpfer in Bürgel können online besucht werden. Online bestelltes Kunsthandwerk kann vor Ort abgeholt werden.