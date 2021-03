Altreifen sind ein Problem im Saale-Holzland-Kreis

Der Winter neigt sich dem Ende entgegen, und bei vielen Fahrzeugen steht der Wechsel auf die Sommerräder bevor. Beim Räderwechsel werden oftmals auch gleich abgenutzte Reifen ausgetauscht. Es stellt sich die Frage, wohin mit den abgefahrenen Reifen, denn die Altreifenentsorgung beginnt bei jedem Einzelnen, der sich neue Reifen besorgt.

„Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Altreifen illegal in der Landschaft entsorgt werden“, sagt Ingo Kunze, Werkleiter des Dienstleistungsbetriebes des SHK. Die Kosten für die Entsorgung, die eigentlich die Aufgabe des Reifenbesitzers ist, werde durch solche Sorglosigkeit an die Öffentlichkeit, konkret an den Abfallgebührenzahler, weitergereicht. Denn die Kosten für illegal in der Landschaft entsorgte Reifen trägt der Landkreis, der diese über die Abfallgebühren an die Gebührenzahler umlegen muss. Der Werkleiter empfiehlt daher allen Fahrzeugbesitzern, die Altreifen beim Reifenwechsel dem Händler oder der Kfz-Werkstatt zur Entsorgung zu überlassen.

Die Altreifenentsorgung ist kein Kavaliersdelikt. Für ein bis fünf illegal entsorgte Reifen könnten 75 bis 200 Euro Bußgeld fällig werden. Im Vergleich dazu seien die Kosten für die Entsorgung über den Händler oder die Werkstatt, wo die neuen Reifen gekauft werden, sehr gering.