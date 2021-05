Am besten ein Neustart

Angelika Munteanu über den notwendigen reinen Tisch im Tierschutzverein.

Man darf gespannt sein, was die Beschwerden von Vereinsmitgliedern über die strittige Vorstandswahl im Tierschutzverein bringen werden. Mit einigen Wochen bis zu einem Ergebnis wird, so hat es das Amtsgericht Stadtroda bereits angekündigt, zu rechnen sein. Derweil beschäftigt der Verein, besser der umstrittene geschäftsführende Vorstand noch immer die Verwaltungsrichter in Gera. Ob der angestrebte neuerliche Vergleich im Streit mit dem Veterinär-Zweckverband zustandekommen wird, bleibt gleichfalls abzuwarten. Im Kern dieser Auseinandersetzung geht es um den Weiterbetrieb des Tierheims in Eisenberg. Doch die notwendige Voraussetzung dafür in Gestalt einer sachkundigen Tierheimleitung hat der Verein bis heute nicht erfüllt. Im vereinsinternen Streit ist dieses Ziel aus dem Fokus geraten. Was sich tatsächlich abspielt, ist kreispolitischer Kampf mit anderen Mitteln. Reinen Tisch zu machen, wäre das Beste, um sich mit unverbrauchten Gesichtern wieder dem Tierschutz zu widmen.