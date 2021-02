Am heutigen Freitag Ausfälle bei Bussen im Saale-Holzland

Saale-Holzland. Ab Mittwoch, dem 10. Februar 2021, verkehrt die Jes Verkehrsgesellschaft wieder nach regulärem Schulfahrplan. Aufgrund der Witterungsbedingungen ist jedoch mit Einschränkungen zu rechnen.

Aus betrieblichen Gründen müssen am 12. Februar 2021 leider kurzfristig die Fahrten in der unten stehenden Liste entfallen. Zu den Ausfällen zählt auch am heutigen Freitag noch die Stadtlinie Eisenberg. Da die Beräumung der Straßen im Stadtgebiet Eisenberg derzeit auf den Strecken der Stadtlinie kurz vor dem Abschluss steht, freuen wir uns Ihnen mitzuteilen, dass ab Samstag, dem 13. Februar 2021, der Betrieb der Stadtlinie Eisenberg wieder aufgenommen wird.

Fahrtausfälle am 12. Februar 2021 (Stand 12. Februar, 11.30 Uhr):

Aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse und noch nicht gänzlich erfolgter Beräumung (Stand 12. Februar, 9.00 Uhr) können die Haltestellen in dieser Liste bis auf Weiteres nicht bedient werden. Weitere Einschränkungen sind nicht auszuschließen.