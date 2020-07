Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Sonntag mit der Müllerin im Mühltal

Am Sonntag lädt die Müllerin – die Aktionskünstlerin Bea Müller – wieder zu einer öffentlichen Führung in den Miniaturpark im Eisenberger Mühltal ein. In der Anlage des Vereins Ländliche Kerne gleich neben der Robertsmühle am Mühltalseingang in Kursdorf wird sie über Geschichte und Geschichten der Mühlen am Lauf der Rauda erzählten. Zur ersten öffentlichen Führung gab es bereits reichlich Interesse, so dass die Veranstaltung eine Stunde später nochmals wiederholt wurde.

