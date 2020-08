Nils Wöllner aus Töppeln und Tim Roßmann aus Silbitz erleben im IHK - Schülercollege einen Arbeitstag in der Gießerei in Silbitz. Als Erinnerung gibt es für die Regelschüler je eine zu Teilen selbst gefertigte Plakette aus Gusseisen.

Silbitz. Ein Tag mit dem IHK-Schülercollege in der Gießerei in Silbitz. Politik und Wirtschaft fordern Erhalt der Berufsschulausbildung in Ostthüringen.

Am spannendsten ist es für Schüler am Schmelzofen

Nils Wöllner und Tim Roßmann sind sich einig: „Das Gießen am Schmelzofen ist am spannendsten.“ Die Arbeit in einer Gießerei konnten die beiden Regelschüler am Dienstag einen Tag lang bei Silbitz Guss in Silbitz hautnah erleben. Dorthingeführt hat sie ein Projekttag des IHK-Schülercollege.