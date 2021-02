Ampel in Weißenborn funktioniert wieder

Die Ampelanlage in Weißenborn ist wieder in Betrieb. Am Freitag ist die Lichtsignalanlage, die die enge und schwer einsehbare Ortsdurchfahrt von und nach Tautenhain und Bad Klosterlausnitz regelt, kurzfristig repariert worden.

An der Ampelanlage war einer der Handdrücker, mit denen sich Radfahrer das Signal Grün holen können, durch wechselndes Frost- und Tauwetter zerstört worden. Die defekte Schaltplatine ist in der Regie der Kreisstraßenmeisterei am Freitag gegen eine neue ausgetauscht worden. Die weiträumigen Einbahnstraßenregelungen, die in der Zeit der defekten Ampelanlage galten, sind wieder aufgehoben worden.