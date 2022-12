Andere Gedichte: Lesung mit Andreas Kraft in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Autor stellt Gedichtband in Bad Klosterlausnitzer Bibliothek vor

Am kommenden Donnerstag, 8. Dezember, begrüßt die Gemeinde- und Kurbibliothek in Bad Klosterlausnitz einen besonderen Gast: Andreas Kraft wird als ortseigener Autor aus seinem aktuellen Gedichtband „Vielleicht?! Und andere Gedichte“ vorlesen.

Den ungewöhnlichen Titel mit den beiden verschiedenen Satzzeichen erklärt der Autor im Vorab-Gespräch: „In meinen Gedichten geht es um viele Dinge, die uns heute beschäftigen. Das Ausrufezeichen steht dabei für manches, was uns Hoffnung gibt, das Fragezeichen für die Dinge, an denen wir zweifeln“, beschreibt er seine Gedanken. So zählt das Gedicht „Der Advent“ zwar äußerlich angenehme Seiten der Vorweihnachtszeit auf: das leckere Essen, die gemütliche, warme Stube oder das Schneetreiben vor dem Fenster, kommt aber zu dem Fazit: „Doch nachdenklich, da fällt uns ein /am schönsten wird’s Zusammensein / Erst dann erfüllt sich unser Traum / am leuchtend schönen Weihnachtsbaum“.

Dem gebürtig aus Jena stammenden Autor kamen die ersten Ideen zu seinen Gedichten während eines Urlaubs an der Ostsee vor fünf Jahren, berichtet er. Thematisch führt der mittlerweile seit vielen Jahren in Bad Klosterlausnitz lebende Dichter durch den Jahreskreis, alltäglichen und zeitlosen Themen wie das Essen und die Liebe zu aktuellen Ereignissen.

Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz