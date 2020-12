Anerkennung für Schulen im Saale-Holzland

Nach einem digitalen Finale ist am Mittwochabend der Thüringer Jugendpreis verliehen worden.

Anerkennungspreise, verbunden mit jeweils 300 Euro, sind auch an Schulen im Saale-Holzland-Kreis gegangen. Die Regelschule „Auf der schönen Aussicht“ in Stadtroda und das Gymnasium Leuchtenburg in Kahla sind damit für die Gestaltung und nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Schulgärten gewürdigt worden.

Insgesamt wurden am Mittwoch acht Einzelprojekte und vier Schulklassenprojekte präsentiert: vom selbstgebauten Elektrofahrzeug über die Nutzung von Holz als nachhaltigem Baustoff, ein Solarhäuschen als Ladestation für Smartphones, Müll-Trenn-Aktionen, Hochbeetbau, Betreuung eines verwilderten Gartens bis zu Baumpflanz- und Baumgießaktionen mit Bepflanzung der Baumscheiben.

Der 1. Platz im Wettbewerb mit einer Prämie von 1000 Euro ging an das Projekt „Wildwuchs Garten“ in Gotha. Die Plätze zwei und drei belegten Weimarer Projekte. Zusätzlich ging der Nachhaltigkeitspreis mit 1000 Euro in der Kategorie Schulklassen an die Gemeinschaftsschule am Roten Berg aus Erfurt.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) würdigte als Schirmherrin des Thüringer Jugendpreises Nachhaltigkeit 2020 die Ideen: „Vom begrünten Schulhof bis zum selbst gebauten Solarhaus: Es ist enorm, was sich Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz einfallen lassen. Die vielen cleveren Ideen sind für uns alle Ansporn. Wir können und wir müssen mehr tun, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Die Kinder und Jugendlichen machen sich Gedanken und sind aktiv. Unser Klima ist ihr Antrieb.“