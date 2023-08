Angebote für Jugendliche in Hermsdorf – trotz unklarer Umstände

Hermsdorf. Das Jugendkompetenzzentrum Mitte richtet im Jugendhaus Hermsdorf Ferienangebote aus – aktuell auch ohne Betreiber

Im Garten wird Volleyball gespielt, ein Junge wirft im Haus Dartpfeile, andere haben es sich an großen Tischen gemütlich gemacht, schwatzen oder spielen Gesellschaftsspiele. „Heute ist der erste Tag, an dem wieder richtig was los ist im Jugendhaus“, sagt Isabell Malz, die beim CVJM für Jugendarbeit zuständig ist. Im Jugendhaus in Hermsdorf, das seit Anfang 2023 keinen Betreiber mehr hat, wird gerade die Ferienaktion „Sport, Spiel & Chill“ veranstaltet. Zehn Kinder und Jugendliche haben das Angebot wahrgenommen. Veranstaltet wird es vom Netzwerk der Jugendarbeit Jugendkompetenzzentrum Mitte, kurz JuKom. Es gehe darum, das Jugendhaus auch ohne Träger wieder zu beleben, sagt Isabell Malz. Die Entscheidung über die künftige Trägerschaft falle voraussichtlich im September, wenn der nächste Jugendhilfeausschuss stattfindet. Dann könne man hoffentlich auch wieder regelmäßige Angebote im Jugendhaus machen.

Das Angebot sei eher kurzfristig und auf Wunsch der Stadt auf die Beine gestellt worden, sagt Jan Köber (schulbezogene Jugendsozialarbeit Saale-Holzland-Kreis Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“). Eigentlich hätte das Jugendhaus auch schon wieder besetzt sein sollen, sagt er. In der einberufenen Sondersitzung, in der der Beschluss zur „Vergabe zum Betrieb des Jugendhauses Hermsdorf“ auf der Tagesordnung stand, war das Gremium jedoch nicht beschlussfähig gewesen. Neben dem Tag im Jugendhaus, an dem unter anderem gemeinsam gekocht wird, ist auch ein Waldtag mit Försterin Anna Grund geplant.

Schon immer habe das Netzwerk JuKom Ferienarbeit dieser Art veranstaltet. In den letzten Jahren sei dies jedoch durch die Pandemie und den nun fehlenden Betreiber zunehmend schwierig gewesen, sagt Jan Köber. Das Jugendhaus sei komplett leer gewesen, weshalb auch die Ausstattung kurzfristig organisiert werden musste. Nun sei man froh über die Grundausstattung. Wichtig sei bei den Angeboten für die Kinder- und Jugendarbeit, dass diese langfristig planbar seien und auch permanent vorgehalten würden, so Jan Köber. „Wir sind froh, dass das auch der Stadt ein wichtiges Anliegen ist“, sagt er.