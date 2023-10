Anschlussstelle auf A9 ab Donnerstag gesperrt: Autofahrer müssen Umweg fahren

Hermsdorf. In Thüringen ist der Teil einer A9-Anschlussstelle neu gesperrt. Das müssen Autofahrer nun wissen.

Die Autobahngesellschaft des Bundes hat kurzfristig die Sperrung der Autobahnbahn-Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz auf der A9 angekündigt. Ab Donnerstag (19. Oktober 2023) wird die Anschlussstelle in Fahrtrichtung München vollgesperrt. Als Grund nennt die Autobahngesellschaft Sanierungsarbeiten.

Die Sperrung sei bis zum 17. November geplant, heißt es in der Mitteilung. Der einfahrwillige Verkehr soll an der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz zunächst in Gegenrichtung (Berlin) auffahren und die Anschlussstelle Eisenberg nutzen, um auf die Zielrichtung München zu wechseln.

Umleitung führt über das Hermsdorfer Kreuz

Der ausfahrwillige Verkehr solle an der gesperrten Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz vorbeifahren und am Autobahnkreuz Hermsdorf zunächst in Richtung Dresden auf die A4 und sofort zurück auf die A9 in Richtung Berlin fahren, um zum geöffneten Teil der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz zu kommen.

Die Baumaßnahme bettet sich ein die Sanierung der Autobahn. Zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg wird die vielbefahrene Fernstraße umfassend erneuert. Das Bauprojekt umfasst nach Angaben der Autobahngesellschaft „die Erneuerung des vorhandenen Asphaltoberbaues zur Sicherung eines leistungsfähigen Autobahnabschnittes nahe des Hermsdorfer Kreuzes“. Im Baubereich befindet sich ein Brückenbauwerk, auf welchem ebenfalls die Asphaltdecke zu erneuern ist.

Entwässerungssysteme werden instandgesetzt

Defekte oberflächliche Entwässerungssysteme wie Rinnen werden entsprechend ihrem Schadensbild saniert. Die Fahrbahnmarkierung wird außerdem bestandsgerecht wieder hergestellt. In den Randbereichen der Fahrbahn werden diverse Fehlstellen wie ein Böschungsrutsch, aufgeschobene Bordrinnen sowie Bankette saniert, um die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten, heißt es in der Baubeschreibung.

Vollsperrung von A4-Anschlussstelle hat sich verlängert