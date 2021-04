Stadtroda: Anspruch auf Schutzimpfung für Wahlhelfer

Stadtroda. Unterstützer gesucht für Bundestagswahl in Stadtroda

Für die Bundestagswahl am 26. September dieses Jahres sucht die Stadtverwaltung Stadtroda noch Wahlhelfer.

In den Wahlvorständen, die tätig werden in Stadtroda im Rathaus, im Museum, im Schützenhaus, der Regelschule und im Feuerwehrgerätehaus sowie in Hainbücht, Gernewitz, Quirla und Bollberg, können Interessierte die mit der Wahl zusammenhängenden Aufgaben übernehmen.

Wie die Stadtverwaltung informiert, haben Wahlhelfer gemäß der am 11. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichten Coronavirus-Impfverordnung Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. Sie gelten in ihrer Funktion als Wahlhelfer als Personen mit erhöhter Priorität (Gruppe 3).

Wer Wahlhelfer werden möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung Stadtroda melden unter Telefon 036428 / 44112 oder per E-Mail an hauptamt@stadtroda.de