Am 1. März erleben die Friseure nach der Lockdown-bedingten Schließung auch in Eisenberg einen Ansturm. Konstanze Scheunemann (links) eröffnet nach dem Umzug im Lockdown ihr neues Geschäft mit einem vergrößerten Team, zu dem neben der neuen Friseurgesellin Doreen Reißig und der Assistentin Anke Scheunemann jetzt auch die zwei Herrenfriseure Sadam Beweli und Rashan Kasim Saleem gehören.

Ansturm auf Friseure in Eisenberg

Einen wahren Ansturm haben am Montag die Friseure auch in Eisenberg erlebt. Nach zweieinhalb Monaten Schließzeit wegen der Corona-Pandemie sind die Termine für die nächsten Tage und Wochen weitgehend ausgebucht. Ruhiger ging es hingegen bei gerade einmal drei Grad über Null in Gartencentern und Blumengeschäften zu.