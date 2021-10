Apfelmarkt in Zinna mit 17 Apfelsorten

Zinna. Obstgut Triebe lädt am Samstag ein

Zum Apfelmarkt wird am Sonnabend, 23. Oktober, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr eingeladen auf das Obstgut Triebe in Zinna, einem Ortsteil von Schöngleina.

Angeboten werden unter anderem 17 Apfel- und vier Birnensorten. Wer möchte, kann sein Kernobst bestimmen lassen. Zudem ist eine mobile Mosterei vor Ort.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Interessierte können beim Schaubrennen zusehen, an einer Traktorenrundfahrt durch die Plantagen teilnehmen, bei den Alpakas vorbeischauen ebenso wie an verschiedenen Marktständen. Für die Kinder ist Ponyreiten organisiert. Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher unter anderem mit Zwiebelkuchen und Federweißer.

23. Oktober, 8 bis 17 Uhr: Apfelmarkt auf dem Obstgut Triebe in Zinna