Hella Marquardt aus Jena stellt im Museum in Bad Klosterlausnitz aus.

Aquarell trifft Klöppelkunst in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Mix aus zwei sehr unterschiedlichen Techniken ergibt einen neuen Bildstil.

„Aquarell trifft Klöppelkunst“ ist der Titel der neuen Ausstellung, die ab sofort im Heimatmuseum in Bad Klosterlausnitz präsentiert wird.

Gezeigt werden Aquarellbilder von Hella Marquardt aus Jena, in die jeweils geklöppelte Elemente wie Käfer, Schmetterlinge, Äste, Bäume oder Äpfel integriert sind.

Die filigranen Klöppelarbeiten stammen von Petra Wunderwald aus Oederan. Sie besuchte vor Jahren eine Gedichtlesung von Hella Marquardt und schrieb ihr danach einen Brief. In den steckte sie eine geklöppelte Weide. Für die Schublade war die Handarbeit viel zu schade, fand Marquardt, und arbeitete die Weide in eines ihrer Aquarellbilder ein – eine neue Idee war geboren.