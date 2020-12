Arbeitsagentur unterstützt Jugendhilfezentrum in Wolfersdorf

Von Veit Höntsch

Wolfersdorf. 555 Euro bekam das Jugendhilfezentrum "Wendepunkt" in Wolfersdorf in Form eines symbolischen Schecks sowie in einem kleinen Briefumschlag in bar jetzt überreicht. Jana Schenker, die Leiterin der Einrichtung, freute sich riesig über die Spende der Arbeitsagentur Jena, welche sie von Agenturchefin Irena Michel und Personalratsvorsitzende Kristin Arnold überreicht bekam.

Ehe Schenker die Spende in Empfang nehmen durfte, stellten Irena Michel und Kristin Arnold jede Menge Fragen, welche von Jana Schenker nur zu gern und ausführlich beantwortet wurden. So war zu erfahren, dass mit insgesamt 35 Mitarbeitern das Miteinander der Jugendlichen im Wolfersdorfer Domizil in möglichst geordnete Bahnen gelenkt wird.

Unzählige Freizeitangebote, vor allem im sportlichen Bereich, versetzten die Gäste ins Staunen. Aber auch die Zukunftspläne, welche eben mit jener Spende angedacht sind, begeisterte die anwesenden Frauen. „Wir können uns vorstellen, auf dem ehemaligen Husky-Gelände eine richtige Wohlfühloase, mit Hängematten und allem was dazu gehört, einzurichten. Da käme das Geld genau richtig. Doch müssen wir untereinander das Thema zunächst besprechen. Eventuell gibt es auch andere Gedanken im Team", sagt Jana Schenker auf die Frage, was denn mit der Spende geplant ist.

„Sämtliche Kosten für Unterbringung, Verpflegung etc. werden ja seitens des Jugendamtes übernommen, doch für die Umsetzung derartiger Pläne müssen wir eben mit Eigenmitteln sorgen", sagt die Leiterin der Einrichtung.

Irena Michel ihrerseits zeigte sich sehr begeistert vom Engagement vor Ort, aber auch von der Spendenbereitschaft der Mitarbeiter in ihrem Haus. „Mindestens seit 2012 wird jährlich vor Weihnachten eine Spendenaktion initiiert", berichtet Kristin Arnold. „Dabei wurden in der Vergangenheit auch Sachspenden gesammelt, doch dies ist in der Corona-Zeit ungünstig, weshalb sich die diesjährige Aktion auf Geldspenden beschränkte."

Und doch soll seitens der Arbeitsagentur noch mehr Unterstützung kommen. „Bitte lassen Sie uns die Kontonummer für Spenden zukommen, wir würden dies gern auf unseren Sozial-Media-Kanälen veröffentlichen", bittet Irena Michel die Einrichtungsleiterin und formuliert zugleich den Wunsch, diese auch in diesem Artikel zu notieren.

Dass beim Wendepunkt-Verein viel getan wird, um die soziale Integration der Jugendlichen zu verbessern, die familiäre Situation aufzuwerten, kann Jana Schenker übrigens auch mit einem weiteren Beispiel abrunden. So stellt sie die Elternarbeit, also der Kontakt zwischen Eltern und Jugendlichen, in den Fokus. „Hier können wir jetzt auch gut agieren. Wir haben eine Wohnung fertiggestellt, in der Eltern übers Wochenende bleiben können und wir gemeinsam mit ihnen wichtige Schritte im gemeinsamen Umgang zwischen Eltern und Kindern, gemeinsames Handeln wie Kochen und Spielen besser erarbeiten."

So könnte sie stundenlang weitere Errungenschaften aufzählen, welche das Team in Wolfersdorf inzwischen in petto hat. Doch zunächst hofft sie, dass die Pandemie nicht zu weiteren Einschränkungen führt, die Kinder und Jugendlichen das Weihnachtsfest im Kreise der Familie verbringen dürfen und nicht in Wolfersdorf bleiben müssen. Als Dankeschön für die Spende fertigten die Wolfersdorfer Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit den Betreuern einen kompletten Geschenkekorb an, in dem viele „Eigenproduktionen“ Platz fanden. So selbst gebackener Stollen, Plätzchen made in Wolfersdorf oder selbst genähte Masken. „Damit möchten wir Ihnen Danke sagen“ schließt Jana Schenker den offiziellen Termin ab.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Leipzig,

IBAN: DE74 8602 0500 0003 4639 00

BIC: BFSWDE33LPZ.

Wichtig ist immer, im Verwendungszweck das Jugendhilfezentrum Wolfersdorf zu benennen.