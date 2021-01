Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit im Saale-Holzland steigen

Die Zahl der Arbeitslosen im Saale-Holzland-Kreis ist im ersten Monat des neuen Jahres gestiegen. Das meldet die Agentur für Arbeit Jena, die auch den Saale-Holzland-Kreis betreut.

Mit 2164 Männern und Frauen sind im Januar 2021 elf Prozent mehr Menschen arbeitslos gewesen als noch im Dezember 2020, die Arbeitslosenquote stieg in diesen vier Wochen um 0,5 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent.

Nachdem von Juni bis September 2020 nur noch vergleichsweise wenig neue Anzeigen für Kurzarbeit hinzukamen, stieg die Zahl mit Beginn der zweiten Coronawelle wieder an. Im Januar zeigten 77 Unternehmen Kurzarbeit für 723 Beschäftigte an. Insgesamt haben sich in diesem Monat 499 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 328 direkt aus einer Erwerbstätigkeit.

Im Gegenzug beendeten 290 Personen ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 116 Personen eine Erwerbstätigkeit auf. Knapp die Hälfte aller Arbeitslosen wird vom Jobcenter des Saale-Holzland-Kreises betreut.

Von regionalen Unternehmen wurden im zurückliegenden Monat 100 neue Stellen gemeldet, 38 weniger als im Dezember und 47 weniger als im Vorjahr. Aktuell befinden sich damit für den Saale-Holzland-Kreis 778 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.