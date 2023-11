Arbeitsmarkt im Oktober: Saale-Holzland bleibt Klassenprimus

Saale-Holzland/Jena. Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 4,5 Prozent. Herbstbelebung bleibt aber trotzdem hinter den Erwartungen zurück.

Auch wenn die Arbeitslosenquote 0,2 Prozentpunkte über dem Vorjahr liegt: Das Saale-Holzland bleibt Klassenprimus. Die Arbeitslosigkeit hat sich im Oktober um 42 auf 1930 verringert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es damit 102 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 4,5 Prozent. Zum Vergleich: In Jena liegt sie bei 5,7 Prozent, mit einer Quote von 9,4 Prozent hat Gera im Bereich der Agentur Thüringen-Ost die rote Laterne.

„Die Arbeitskräftenachfrage bleibt deutlich hinter den Erwartungen an eine Herbstbelebung in früheren Zeiten zurück“, sagt der Vorsitzender der Geschäftsführung, Stefan Scholz. Weiterhin sehr hohe Energie- und Rohstoffpreise, international instabile Absatzmärkte durch Transformation sowie sich zuspitzende Krisen und neue Kriege und natürlich der Mangel an Fachkräften seien die Gründe.

Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Ost. Foto: Peter Michaelis

Im Oktober meldeten sich im Landkreis 152 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 6 mehr als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 127 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, genau so viele wie vor einem Jahr.

Im Oktober waren 601 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber September ist das ein Plus von 8 oder 1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 50 Stellen weniger (–8 Prozent). Arbeitgeber meldeten im Oktober 129 neue Arbeitsstellen, das waren 38 oder 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind damit 1160 Stellen eingegangen, das ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 161 oder 12 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit in Jena ist nach Angaben der Arbeitsagentur im Oktober um 25 auf 3266 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 220 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Oktober 5,7 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich auf 5,4 Prozent belaufen.

Seit Jahresbeginn gab es 6801 Zugänge von Arbeitslosen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 430 Meldungen. Dem gegenüber stehen 6465 Abmeldungen von Arbeitslosen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 430 Abmeldungen. Im Oktober meldeten sich 247 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 11 weniger als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 224 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 24 mehr als vor einem Jahr. red