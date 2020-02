Eisenberg. Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Jena und auch im Landkreis ist leicht gesunken. Quote so gering wie nie im Februar.

Arbeitsmarkt im Saale-Holzland gegen den Trend positiv

„Wir hatten noch nie so eine geringe Arbeitslosenquote im Februar wie in diesem Jahr“, stellte am Freitag der Chef der Arbeitsagentur Jena für seinen Agenturbezirk und im einzelnen auch für den dazugehörigen Saale-Holzland-Kreis fest. Damit bewege sich die Arbeitsmarktregion in Ostthüringen gegen den bundesweiten und auch Thüringer Trend, erklärte Holger Bock zur aktuellen Statistik.

Während bedingt durch die Jahreszeit und die schwächelnde Konjunktur anderswo die Zahl der Arbeitslosen im Februar stieg, ist sie hier gesunken. Im Agenturbezirk Jena sind aktuell 7808 Menschen arbeitslos – ein Prozent weniger als im Januar und 7,6 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Arbeitslosenquote stabil bei 4,5 Prozent

Im Saale-Holzland-Kreis als Teil des Agenturbezirkes ist die Zahl der arbeitslosen Männer und Frauen im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent auf 1956 gesunken und um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote im Saale-Holzland liegt damit weithin bei 4,5 Prozent – noch deutlich unter der Quote des Agenturbezirks von 5,1 Prozent.

Um 284 auf 1983 ist auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis gesunken, die vom Jobcenter des Saale-Holzland-Kreises betreut werden. Innerhalb der Zahl der Arbeitslosen ist der Anteil derjenigen, die vom Jobcenter betreut werden, leicht angestiegen.