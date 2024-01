Quirla. Die Vorbereitungen in Quirla laufen auf Hochtouren. Ein erster Vorgeschmack auf die 39. Session der Quirlaer Faschingsgesellschaft.

„Heute ist noch einmal Großkampftag für uns. Mit rund 30 Helfern legen wir heute noch einmal Hand an und erledigen den letzten Schliff“, sagt Sindy Burgold-Voigt am Sonnabendmittag und blickt zufrieden durch den Saal. Sindy Burgold-Voigt ist Vereinsvorsitzende der Quirlaer Faschingsgesellschaft mit derzeit 110 Vereinsmitgliedern und blickt gespannt auf die 39. Session, welche am Freitag um 20.11 Uhr mit einer Faschingsdisko und leicht gekürztem Programm beginnt. Seit dem 9. Dezember werkeln die Vereinsmitglieder im Quirlaer Dorfgemeinschaftshaus, dem Waldschlösschen, nahezu ununterbrochen. Es läuft inzwischen nach der Unterbrechung durch Corona wieder flüssiger, die Handlungsabläufe aller Akteure vor und hinter der Bühne verselbstständigen sich allmählich wieder. „Unser größtes Problem war in dieser Session der frühe Start. Im Grunde genommen hätten wir bereits am 5. oder 6. Januar beginnen müssen, wollten wir den bisherigen Rhythmus beibehalten“.