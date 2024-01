Bürgel. In der Klosterkirche Thalbürgel wurde Pfarrer Eckhard Waschnewski nach fast 25 Jahren in Bürgel und insgesamt 42 Dienstjahren nun von seinem Amt entpflichtet.

„Liebe Gemeinde, Conditio sine qua non, anders konnte und wollte ich es in den 42 Jahren meines pastoralen Handelns nie halten, als allein Christus zu dienen“, richtet sich Pfarrer Eckhard Waschnewski im Rahmen seiner Abschiedspredigt an seine Gemeinde. Die Parkplätze rings um die Klosterkirche Thalbürgel sind restlos ausgeschöpft, im Inneren des Gotteshauses ist beinah jeder Sitzplatz belegt. Neben einem Gottesdienst am Epiphaniastag ist es auch der offizielle Abschied des Bürgeler Pfarrers Eckhard Waschnewski. Fast 25 Jahre war er für die Menschen in der Region da. Nach insgesamt 42 Dienstjahren geht Waschnewski nun offiziell in den wohlverdienten Ruhestand.

Anne und Eckhard Waschnewski beim Empfang im Anschluss des Gottesdienstes im Melanchthonhaus. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Warum der Pfarrer einer besonderen Prüfung unterzogen wurde

Die Pfarrstelle hier ist immer eine Herausforderung gewesen, erklärt Waschnewski, der am 8. Oktober 1956 in Seelow/Mark geboren wurde, im Gespräch. „Man muss alles aufbereiten, für die Kinder, die Schüler, die Erwachsenen - das habe ich immer gemocht“, sagt er, während er Vergangenes Revue passieren lässt und von den vielen Schülern spricht, die er durch die Klosterkirche führte. „Auch nach fast 25 Jahren, ich könnte noch weitermachen“, sagt der Pfarrer, doch es sei Zeit. Am 29. April 1999 bezog die Pfarrersfamilie einst das Pfarrhaus in Bürgel. Zuvor in Groß- und Kleinbrembach und Vogelsberg nach fast 18 Dienstjahren Abschied zu nehmen, sei damals nicht leicht gefallen. „Wer in Thüringen seinen Pfarrdienst tut, möchte bitte auch in Jena studiert haben, galt eigentlich“, erinnert sich Waschnewski zudem. Dass er überhaupt in Bürgel gelandet ist, sei also eher ungewöhnlich. Vom Bischof persönlich sei so zunächst geprüft worden, ob ein Brandenburger, der nicht in Jena studiert hatte, überhaupt geeignet sei, in Thüringen seinen Dienst zu tun, erzählt er.

„Was wir geschafft haben, ist viel Teamwork“, erklärt Waschnewski mit Blick auf seine Frau Anne. „Und auch die Kinder haben mitgemacht“, wirft Anne Waschnewski ein. Worauf man besonders stolz sei? Hier nennt Waschnewski die Gründung der Stiftung Klosterkirche Thalbürgel 2004. Und auch wenn noch einiges offen sei, des Weiteren gelungene Sanierungen an Klosterkirche sowie weiteren Dorfkirchen und der Bau des Gemeindezentrums. Dies funktioniere nur in Teamarbeit im Kirchspiel. Schon immer habe er sich als Teil dieser Orte gefühlt und sich ebenso für den Erhalt der Dorfkirchen eingesetzt. „Ich wollte schon immer Pfarrer auf dem Lande sein“, sagt Waschnewski.

Pfarrstelle Bürgel ist zunächst vakant

Ob bereits eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die vakante Pfarrstelle Bürgel gefunden sei? Noch sei die Stelle nicht ausgeschrieben, erklärt Waschnewski. Dies werde etwa im März geschehen. In der Regel sollten so Pfarrstellen etwa ein halbes Jahr vakant bleiben. Der Vorgänger müsse unter anderem das Pfarrhaus räumen, Ziel für dieses Vorhaben sei Ende April. „Es ist der Stelle zu wünschen, dass sich mehrere melden“, sagt Waschnewski. Die Zahl der Jüngeren gehe jedoch dramatisch zurück. Auch habe man nur wenig Freizeit. „Das muss man wollen“.

Welche Pläne man für die Zukunft gefasst habe? Zunächst einmal wolle man auch in Zukunft in Bürgel bleiben, lassen Anne und Eckhard Waschnewski wissen. Unter anderem werde der Konzertsommer 2024 weiterhin von ihm vorbereitet und begleitet, sagt Eckhard Waschnewski. Bereits zum 15. Oktober mussten so Programminhalte und ähnliches vorliegen. Auch die touristische Arbeit werde er vorerst weiterhin organisieren. Erste Anmeldungen von Schulkassen für Klosterführungen würden schon vorliegen. Ebenso ist Architektin Anne Waschnewski weiterhin ehrenamtliche Baupflegerin im Kirchspiel Bürgel. Und auch mehr Zeit für Privates und die Familie solle nun auf jeden Fall auf dem Plan stehen.

Stiftung Klosterkirche Thalbürgel erhält Spende über 80.000 Euro

Thomas Neupert, Vorstandsmitglied der Sparkasse Jena Saale-Holzland, überreicht der Stiftung Klosterkirche Thalbürgel einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 80.000 Euro. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Zurück im Gottesdienst: „Dankbar bleiben mir und meiner Frau die Frauen und Männer, ob in Groß- oder Kleinbrembach oder in Vogelsberg, Guthmannshausen und Mannstedt oder in Sprötau und in Bürgel, Graitschen, Hohendorf, Albersdorf, Bobeck, Rauschwitz und Serba und Poxdorf und Taupadel in Erinnerung. Mutige und ehrliche Leute, die für ihre Kirche brannten und brennen“, sagt Waschnewski in seiner Predigt.

Bevor die Feierlichkeit beim anschließenden Empfang im Melanchthonhaus ihren Lauf nimmt, wird zudem von Thomas Neupert, Vorstandsmitglied der Sparkasse Jena Saale-Holzland, ein Spendenbetrag in Höhe von 80.000 Euro feierlich an die Stiftung Klosterkirche Thalbürgel überreichen. Nachdem man von einer Finanzierungslücke im Bauvorhaben Klosterkirche erfahren hatte, habe man die letzten drei Monate genutzt und das Ergebnis erzielt, dass mehr als 50 Prozent der Kunden sich für eine Unterstützung der Klosterkirche entschieden hätten, sagt Neupert.

Offizielle Vertreter im Pfarramt Bürgel sind Pfarrerin Kersten in Bad Klosterlausnitz und Pfarrer Elsässer in Schlöben. Zudem wird die Vakanzverwaltung den ehrenamtlichen Engagierten: Pfarrer i. R. Dietmar Tonndorf, Prädikant Jan Köber in Hohendorf und Susanne Raab in Nausnitz anvertraut.