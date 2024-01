Großlöbichau. In Großlöbichau ist am Montag Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Dir Kripo ermittelt zur Ursache. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Am Montagvormittag geriet eine Scheune in der Straße In den Brückenäckern in Großlöbichau aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Im Brandzeitraum hielten sich keine Personen in der Scheune oder in unmittelbarer Umgebung auf. Auch befanden sich keine Tiere im Gefahrenbereich, heißt es in der Mitteilung der Polizei.