Hermsdorf. Mit seinem Fahrrad reiste Richard Löwenherz durch die sibirische Arktis. Nun kommt er erstmals nach Hermsdorf, um von seiner Reise zu berichten.

In eine Welt aus Eis und Schnee hat sich Richard Löwenherz begeben, als er 2017 mit dem Fahrrad durch die sibirische Wildnis reiste. Am Freitag, 26. Januar, 18.30 Uhr, spricht er nun im Stadthaus Hermsdorf über seine Erlebnisse im Norden. Während der Corona-Pandemie hat Löwenherz die Zeit genutzt, um das Buch „Eis. Abenteuer. Einsamkeit - Mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis“ zu schreiben, mittlerweile hat er bereits sein zweites Buch veröffentlicht. Wie der Meteorologe Löwenherz, der ursprünglich aus der Niederlausitz stammt, zum Reisen gekommen ist? „Ich habe in der Abi-Zeit erstmals eine längere Fahrradtour mit Gepäck gemacht“, erinnert sich Löwenherz. Damals, in Schweden, habe er Blut geleckt. Immer wieder zieht es ihn auf seinen Reisen in weitläufige und einsame Gegenden. Oftmals, aber nicht immer, sei er allein unterwegs. „Mir geht es um ein intensives Eintauchen in eine fremde Welt. Und das kann ich allein sehr gut“, berichtet Richard Löwenherz.