Eisenberg. Am Dienstagmorgen stand eine Gartenlaube in der Gartenanlage „Berg und Tal“ in Eisenberg in Flammen. Die Bundesstraße 7 musste vorübergehend komplett gesperrt werden.

Eine Gartenlaube in der Gartenanlage „Berg und Tal“ in Eisenberg nahe der Geraer Straße stand am Dienstagmorgen in Flammen. Gegen 8.30 Uhr ging die Alarmierung ein, vor Ort waren circa 25 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg sowie der Freiwilligen Feuerwehr Crossen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind bei dem Vollbrand der Gartenlaube keine Personen zu Schaden gekommen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 7 vollständig gesperrt werden.