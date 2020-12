Seit 2014 ist die Hausarztpraxis in der ersten Etage der Gemeindeverwaltung untergebracht. Patienten erreichen die Räume aber nur über eine steile Treppe.

Arztpraxis in Rockau könnte Projekt für Dorferneuerung werden

Seit über einem Jahr führt Christian Buschendorf die Hausarztpraxis in Rockau, die er von Ulrike Zwacka übernommen hatte. Von Beginn an hatte er für die Praxisräume, die sich seit 2014 in der ersten Etage der Gemeindeverwaltung befinden, Umbauarbeiten im Sinn. „Es sollte auf alle Fälle neu gestrichen werden“, sagt Christian Buschendorf. Auch ein zweites Sprechzimmer sei der Wunsch.