Auch in Crossen gab es Geschenke

Inspiriert von den Aktionen der Feuerwehren, wollte auch die Gemeinde Crossen zusammen mit ortsansässigen Vereinen den Kindern und Jugendlichen der Elstertalgemeinde zum Nikolausfest eine Überraschung bereiten.

„Hinter uns allen liegt ein ungewöhnliches Jahr, besonders unsere Kleinsten mussten das in den vergangenen Monaten immer wieder spüren“, hieß es im Aufruf zur Aktion. Erst am heutigen Montag soll in der Grundschule von Crossen nach über einer Woche verordneter Corona-Quarantäne der Schulbetrieb wieder starten. Viele Helfer sind so am Samstagabend unterwegs gewesen, um die Geschenke zu verteilen. Insgesamt seien 90 Stiefel gefüllt worden und vor mancher Haustür hätten die Nikoläuse sogar selbst eine Überraschung und ein Dankeschön vorgefunden, schreibt Bürgermeister Uwe Berndt auf seiner Facebookseite.