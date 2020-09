Auch in Rabis wurde geputzt

Ein Drittel der Einwohner von Rabis, ein Ortsteil der Gemeinde Schlöben, war am Sonnabendmorgen unterwegs, um das Dorf schöner zu machen. Eingeladen dazu hatte der Feuerwehrverein Kulmberg Rabis-Zöttnitz.

„Eigentlich sollte ja an diesem Wochenende das 26. Traktorentreffen stattfinden. Am Sonnabend war Tanz geplant, am Sonntag die Traktoren-Schau. Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, im Juli mussten wir unsere Traktorenschau absagen“, sagte Vereinsvorsitzende Christiane Schlegel.

Im August wurde auf der Jahreshauptversammlung des Vereins beraten und beschlossen, dass am eigentlichen Traktorenschau-Wochenende eine Sauber-mach-Aktion organisiert wird.

„Dass am Ende 45 Kinder und Erwachsene dabei waren, hat mich sehr gefreut. Immerhin wohnen in Rabis aktuell 128 Menschen. Daran sieht man, dass die Rabiser ihr Dorf sehr lieben“, freute sich Christiane Schlegel.

Die Aufräum-Bilanz konnte sich sehen lassen: Zwei Hänger mit Grünschnitt und Unkraut kamen zusammen. Mit dem ebenfalls am Samstag weltweit und auch in der Region stattfindenden Aktionstag „World Cleanup Day“, mit dem ein Zeichen gegen Müll gesetzt werden sollte, hatte der Vormittag in Rabis aber nichts zu tun. „Nein, das war wirklich Zufall. Ich hatte auch von diesem Tag gehört. Wir hatten unsere Aktion aber schon vor einigen Wochen terminiert“, so die Vereinsvorsitzende.

Am frühen Abend gab es ein Dankeschön für alle Helfer und Mitstreiter. Vor dem Vereinsheim auf dem Sportplatz in Rabis gab es für sie Essen und Trinken.

Der Aufräum-Tag in Rabis soll 2021 wiederholt werden. „Einen Termin haben wir aber noch nicht. Zum eigentlichen Termin unseres Traktorentreffens soll er aber nicht wieder sein. Wir wollen schon im nächsten Jahr wieder unser Treffen organisieren. Für den zweiten Saubermach-Tag wird sich aber bestimmt noch ein anderer Termin finden, da bin ich mir sicher“, sagte die Vereinschefin.

Für den im November 2019 neu gewählten Vorstand des Feuerwehrvereins war der Sonnabend die erste größere Veranstaltung. Im Dezember steht als nächste Aktivität im Verein das Adventstreffen im Kalender.