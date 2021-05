Auch mal ans Morgen denken

Frank Kalla über die Energiewende in der Region.

Es ist mit der Energiewende wie mit Corona: Irgendwann kommt keiner mehr an dem Thema vorbei. Man mag sich bei Corona gegen das Impfen sträuben: Will man mittelfristig seine Freiheiten wiederhaben, kommt man nicht umhin, sich mit allen Vor- und Nachteilen auseinanderzusetzen.

Ähnlich ist es beim Thema Energiewende. Will man nicht eines Tages Gefahr laufen, von ständig steigenden Strom-, Öl- oder Gaspreisen überrollt zu werden, muss man sich jetzt schon Gedanken machen, wie man in dem Bereich gegensteuern kann.

Dabei ist es nicht nur Sache von Genossenschaften, Eigenheimbesitzern oder Unternehmen, abzuwägen, ob die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach oder die Umrüstung auf eine Pelletheizung am Ende nicht die langfristig bessere Variante ist, seinen Strom- oder Wärmebedarf zu decken. Auch große Vermieter sind gut beraten, das Thema Ökostrom nicht aus dem Blick zu verlieren.

Stromkunden in Thüringen zahlen im Schnitt rund 30 Cent pro Kilowattstunde seit März dieses Jahres. Kann man sich das in Zukunft noch leisten, wenn auch in anderen Bereichen die Kostensteigerungen explodieren?

Wir werden umdenken müssen, ob wir wollen oder nicht. Rückwärts drehte sich das Rad in der Menschheitsgeschichte nicht.

Für mehr Photovoltaik im Saale-Holzland