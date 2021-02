Leserfoto: Gefährliche Winteridylle mit Eiszapfen an der Dachrinne einen Hauses im Stadtzentrum von Eisenberg.

Eisenberg. Der Winterdienst in Eisenberg hat sich inzwischen durch die Burgstraße im Zentrum der Kreisstadt in Richtung Landratsamt durchgekämpft, Fahrbahn und Parkplätze weitgehend freigeräumt. Unterdessen haben in der Einkaufsmeile Steinweg einige Geschäftsleute das Eis entfernt, das sich nach den heftigen Schneefällen vor einer Woche auf dem Gehweg gebildet hat.