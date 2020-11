Auf Konzentration und genaues Arbeiten kommt es an

John Häßner aus Böhlitz hat kürzlich mit Bestnote seine Ausbildung als Technischer Modellbauer bei der Silbitz Group GmbH in Silbitz abgeschlossen und ist vom Betrieb sogleich in eine Anstellung übernommen worden. Das ist nicht neu, stand so gar schon in der Zeitung. Doch nun ist klar: Häßner ist sogar Prüfungsbester seines Fachs in ganz Thüringen. Dafür wird er am Freitag in Gera von der IHK Ostthüringen zu Gera ausgezeichnet.

„Ich freue mich auf den morgigen Tag“, sagt der 27-Jährige am Donnerstag. Die Ehrung werde er sich nicht entgehen lassen. Er habe bereits zu Schulzeiten den ersten Kontakt zum Silbitzer Spezialisten für Gusstechnik gehabt und daher gewusst, welche Ausbildungsmöglichkeiten es dort gibt. Als er sich später im Leben für eine handwerkliche Tätigkeit zu interessieren begann, kam er wieder. Werkstoffe wie Holz, Kunststoff und Metall „Der Modellbauer erschien mir am interessantesten“, berichtet er. Ihm gefielen die verschiedenen Verarbeitungsmethoden und die Arbeit mit Werkstoffen wie Holz, Kunststoff oder Metall. Der Technische Modellbauer fertigt Modelle aus den verschiedensten Materialien und ist damit eine Art Bindeglied zwischen Konstrukteuren, die Entwürfe zeichnen, und Technikern, die die Produktion umsetzen. In der Gießerei dienen die Modelle etwa als Grundlage für die Gießform. Bei der Arbeit gelte es Konzentration, Fingerfertigkeit und sehr genaues Arbeiten an den Tag zu legen, denn bei den Modellen komme es auf hohe Qualität an, erläutert der junge Mann. Wichtige Ausbildungsinhalte seien zudem die Werkstoffkunde sowie das Mess- und Prüfwesen. Der Modellbauer müsse genau wissen, was von dem Modell gefordert werden wird, welche Stückzahlen produziert werden sollen und ob per Handguss oder im maschinellen Formverfahren gearbeitet wird. Umfassende Ausbildung Häßner sagt, es habe einen großen Vorteil gehabt, bei der Silbitz Group die Ausbildung zu absolvieren. Im Gegensatz zu Lehrlingen in anderen Unternehmen habe er die Gießerei im selben Haus gehabt. Daher habe er sich ein umfassendes Bild machen können. Nach seiner Übernahme durch das Unternehmen wolle er nun weitere Erfahrungen als Modellbauer sammeln.