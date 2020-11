Auf Naturpfaden im Holzland zum Sieg

Anfang des Jahres startete die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland unter dem Titel „Zuhause im Saale-Holzland“ ihren diesjährigen Fotowettbewerb. Fast 200 Bilder aus der gesamten Region sind dafür eingereicht worden, aus denen eine Jury 85 Fotografien auswählte, die es in die entscheidende Online-Abstimmung geschafft haben. Im Zeitraum vom 1. bis zum 15. Juli dieses Jahres konnte so jeder sein Lieblingsbild bestimmen.

Am Ende hatte der Nachwuchs die Nase vorn: Der Schüler Bruno Anlauf gewann den ersten Platz. Er hatte während einer Radtour im April 2020 durch den Wald bei Bad Klosterlausnitz die „Naturpfade im Holzland“ im Bild festgehalten. Malerisch bricht auf seinem Foto die Frühlingssonne durch das gerade erwachte, noch frische Grün der Bäume. „Auch Kinder und Jugendliche waren explizit aufgerufen, sich am RAG-Fotowettbewerb zu beteiligen“, sagt Anett Tittmann von der RAG Saale-Holzland. „Bruno Anlauf hat die Chance genutzt, sein Bild erhielt mit Abstand die meisten Stimmen im Online-Voting. Damit ist er Sieger des Wettbewerbs.“

Platz zwei im Fotowettbewerb: Sonnenaufgang und Nebel über dem Mühltal. Foto: Daniel Klie

Auf Platz zwei hat es Daniel Klie mit seinem nicht minder beeindruckenden Bild „Sonnenaufgang und Nebel über dem Mühltal“ geschafft, das er an einem Novembermorgen am Mühltalseingang bei Kursdorf aufgenommen hat. Die Zeitspanne kurz nach dem Sonnenaufgang wird in der Fotografie als goldene Stunde bezeichnet. Das Sonnenlicht ist hier rötlicher und weicher, was für zauberhafte Motive sorgt.

Vier Stunden Warten auf dem Ansitz für das Bild vom Bienenfresser

Richtig viel Einsatz hat auch Tom-Niklas Fröhlich gezeigt, der mit seinem Bild „Bienenfresser“ den dritten Platz des Fotowettbewerbs belegt. Ganze vier Stunden habe er im Mai dieses Jahres auf seinem Ansitz nahe der Kiesgrube in Zschorgula bei Schkölen gesessen, um den auffallend bunten Vogel im Bild festzuhalten. Für diese Wildlife-Fotografie genannte Technik braucht es also Ausdauer, doch wer Geduld zeigt, wird mit spektakulären Bildern wie dem vom Bienenfresser belohnt.

Platz drei im Fotowettbewerb: „Bienenfresser“ von Tom-Niklas Fröhlich. Foto: Tom-nIKLAS FRÖHLICH

Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen musste die ursprünglich am 6. November geplante Preisverleihung abgesagt werden. Diese findet nun voraussichtlich am 1. Dezember dieses Jahres auf dem Rittergut Nickelsdorf statt. Bis dahin soll auch der geplante Kalender für das Jahr 2021 fertig sein, welcher Wettbewerbsbilder im A3-Format präsentiert. Zudem wird auf jedem Kalenderblatt ein regionales LEADER-Projekt vorstellt werden. Alle Teilnehmenden des Fotowettbewerbs erhalten als Dankeschön für ihre Beteiligung einen solchen Kalender.

Die Fotografien der Preisträger sowie mehr als 40 weitere der eingereichten Bilder sind bis Februar 2021 im Landratsamt Eisenberg – auf den Fluren von Schloss Christiansburg – zu sehen und können nach Voranmeldung unter Telefon 036691/70222 besichtigt werden.

Die Kalender mit Motiven aus dem Fotowettbewerb sind erhältlich bei:

Anett Tittmann, Geschäftsstelle der RAG Saale-Holzland, Nickelsdorf 1, 07613 Crossen, info@rag-sh.de

Landkreisförderung, Kulturförderung, Saale-Holzland-Kreis, Im Schloß, 07607 Eisenberg, Zimmer: 113