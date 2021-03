Aufkleber gegen Vorurteile im Saale-Holzland

Mit einem bundesweiten digitalen Aktionstag soll am Donnerstag, 18. März, dem Problem des Alltagsrassismus begegnet werden. Daran beteiligt sich auch der Lokale Aktionsplan (LAP) und das Bildungswerk Blitz im Saale-Holzland-Kreis mit Aktionen vor Ort.

Aufklärung von unten

In Eisenberg und Stadtroda soll am Donnerstag mit leuchtend bunten Bodenaufklebern im Stadtgebiet auf Alltagsrassismus und Vorurteile aufmerksam gemacht werden. Im Steinweg in Eisenberg und in der Straße des Friedens ins Stadtroda soll mit der Aktion ein bildhaftes Zeichen gesetzt werden.

„Alltagsrassismus ist ein Problem in Deutschland. Und fängt mit Vorurteilen an.“ Mit diesen Feststellungen ruft das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ dazu auf, sich sowohl online als auch im Alltagsleben zu äußern und eine klare Haltung gegen Rassismen zu entwickeln. Träger des Bundesprogramms ist das Bundesfamilienministerium.

Weitere Infos zur Kampagne unter www.vorsicht-vorurteile.de im Internet.