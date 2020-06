Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufmerksame Frau meldet Fahrrad-Diebstahl in Hermsdorf

Bei Friedhold Wöckel aus Hermsdorf waren gestern noch Erleichterung und Freude darüber zu spüren, dass er sein Fahrrad wieder sein eigen nennen kann. Denn am Dienstagnachmittag wurde sein Zweirad, das gesichert am Busbahnhof abgestellt war, von Dieben entwendet. Friedhold Wöckel, Mitglied des Seniorenbeirates, nahm an besagten Nachmittag an einer knapp zweistündigen Zusammenkunft des Beirates mit Bürgermeister Benny Hofmann teil. Als er nach dem Termin wieder zurück zum Busbahnhof kam, sei sein Rad weg gewesen. Den Verlust habe er der Polizei gemeldet, schildert er. Noch am frühen Abend habe ihn ein Anruf der Polizei erreicht, dass sein Rad gefunden worden sei. „Nadine Stenzel von der Polizeiinspektion hat mich informiert, dass mein Fahrrad gefunden wurde. Eine aufmerksame Bürgerin, die am Nachmittag bei einem Spaziergang im Bahnhofsbereich unterwegs gewesen war, hatte zwei junge Männer beobachtet, die sich merkwürdig verhielten. Und als sie kurz danach ein Fahrrad in einem Gebüsch entdeckte, habe sie später die Polizei informiert“, erzählt er.

