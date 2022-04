Aufräumen ist angesagt in Stadtroda

Stadtroda. Großer Arbeitseinsatz in Stadtroda am 30. April

Auch in diesem Jahr ist in Stadtroda wieder die Aktion „Attraktive Stadt“ geplant. Am Samstag, 30. April, treffen sich demnach alle Helfer im Innenhof des Schützenhauses. Die Helfer sollten wenn möglich Arbeitsgeräte, wie Rechen, Besen oder auch Hacken mitbringen und natürlich sind Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk notwendig. Schwerpunkte der Arbeitseinsätze werden die Grünanlagenpflege, der Radweg und das Waldgebiet zwischen Quirla und Stadtroda, die Litfaßsäule in der Innenstadt, der Eichhain und die Waldpflege im Kommunalwald sein, teilte die Stadtverwaltung mit.

Viele kleine, auch privat initiierte Aktionen werden Bestandteil des Arbeitseinsatzes sein. Die Mittagsverpflegung und der Abschluss des Subbotniks finden ab 12 Uhr im Innenhof des Schützenhauses an der Kegelbahn statt.

Anmeldungen für den Arbeitseinsatz nimmt das Rathaus bis zum 27. April 2022 unter der Telefonnummer 44118 oder 49164 entgegen.