Aufregende Woche für die Weißenborner Sänger

Frank Steidel hat als Vorsitzender des Männergesangvereins Weißenborn 1891 schon einiges erlebt. Die vorige Woche war aber auch für ihn eine der aufregendsten. Daran war keiner seiner 25 aktiven Sangesbrüder Schuld, sondern die große Landespolitik.

Im November hatten die Weißenborner Thomas Kemmerich zu ihrem Neujahrsempfang in das Sängerstüb‘l nach Weißenborn eingeladen. Der Landeschef und Fraktionsvorsitzende der FDP Thüringen sollte als Ehrengast über das Thema Windkraft referieren. Steidels Sangesbruder Hardy Scheidig, stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Jena-Saale-Holzland, hatte den Kontakt hergestellt. Die aktuelle Politik brachte Kemmerichs Besuch im Holzland zum Platzen.

„Ich hatte schon ein ungutes Gefühl, als es hieß, er lässt sich im dritten Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl aufstellen“, sagte Steidel. „Hardy hatte auch kurz nach der Wahl ein gutes Gefühl, dass er zu uns kommt“, sagte Steidel. Dem Vorsitzenden wurde von Stunde zu Stunde mulmiger. „Wenn er wirklich als Ministerpräsident zu uns kommt, müssen wir doch umplanen? Die Leute passen doch gar nicht in unser kleines Stübl hinein.“ Steidel war schon drauf und dran, die Veranstaltung in den Hohlen Vogel zu verlegen. Am Donnerstagmittag folgte die Absage Kemmerichs.

Nach der Absage Kemmerichs drei Kreuze gemacht

„Ich bin ehrlich. Ich habe drei Kreuze gemacht. Wenn ich gelesen habe, was da in Thüringen nach dieser Wahl alles passiert ist im Umfeld der Politiker, hätten wir paar Leute kaum für die Sicherheit von Herrn Kemmerich sorgen können“, sagte Steidel. Diese Geschichte erzählte er den Gästen beim Neujahrsempfang.

Nach Steidel fasste Kemmerichs Parteikollege Scheidig die letzten Tage zusammen: „Thomas Kemmerich hat nichts falsch gemacht. Er war ja selbst überrascht, als das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben wurde. Das konnte keiner ahnen, dass die AFD ihrem eigenen Kandidaten keine Stimme geben wird. Sicherlich wäre es klüger gewesen, die Wahl nicht anzunehmen. Er hatte aber kaum Zeit, darüber nachzudenken“, sagte Scheidig.

Nach dem Exkurs in die Landespolitik begann im Sängerstüb‘l der gemütliche Teil des Neujahrsempfangs mit Essen, Gesprächen und musikalischen Auftritten der Mitglieder des Männergesangvereins.