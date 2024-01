Aufruhr am Gemüsebeet: Eisenberger Kleingärtner fürchten um Parzellen

Eisenberg Saale-Holzland-Kreis: Seit 1932 existierte ein Pachtvertrag zwischen der Kleingartenanlage „Am Kieshügel“ und den Eigentümern. Doch der Vertrag wurde wegen Eigennutzung gekündigt. Müssen die Pächter ihre Gartenidylle bald verlassen?

Nicht im Traum hätten die Pächter der Kleingartenanlage „Am Kieshügel“ in Eisenberg daran gedacht, dass sie eines Tages um ihre Gartenidylle bangen müssen. Schließlich bestand der Pachtvertrag seit 1932, war auf fünf Jahre befristet und wurde stets verlängert. Doch dann kommt es 2018 zu einem Eigentümerwechsel, und in der 5600 Quadratmeter großen Anlage mit 14 belegten Parzellen ist fortan nichts mehr, wie es war.

Der Eisenberger Harald Hartmann hat nicht nur das Grundstück neben der Anlage, sondern von nun an auch das Sagen. Doch er sagt nichts, heißt es von Vereinsseite. Stattdessen habe er am 16. September 2021 wegen Eigennutzung gekündigt. So geht es aus einer chronologischen Ereignisauflistung des Kleingartenvereins hervor. „Herr Hartmann hat sich uns damals nicht vorgestellt, wir hatten lange keinen Kontakt“, bedauert Andreas Obst, Vorsitzender des Vereins Kleingartenanlage Am Kieshügel Eisenberg.

Eisenberg: Streit in der Kleingartenanlage

Es kommt zum Streit. Der Regionalverband der Kleingärtner wird einbezogen, weil der neue Grundstückseigentümer die Auffassung vertrete, dass es sich beim Kieshügel gar nicht um Gärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes handele, tragen Obst und sein Stellvertreter Lars Meißner vor. Der Verein holt sich anwaltliche Hilfe. Die Kündigung sei nicht wirksam, heißt es.

Ein idyllisches Fleckchen Erde. Die Pächter befürchten, ihre Gärten am Kieshügel in absehbarer Zeit aufgeben zu müssen. Foto: Privat

Der parteilose Rico Walter, der für den Posten des Bürgermeisters in Eisenberg kandidiert, unterstützt den Verein. „Ich bin selbst Gärtner und kann nachvollziehen, was die Pächter umtreibt“, sagt er. Die Kündigung des Eigentümers könne er hingegen nicht nachvollziehen. „Die Pachtverträge für Kleingartenanlagen wurden mit dem Einigungsvertrag entfristet.“

Nach Angaben des Vereins soll Hartmann Luftaufnahmen mit einer Drohne gemacht haben, um nachzuweisen, dass die Gärten nicht vorschriftsmäßig bewirtschaftet werden und zu viele Freizeitgegenstände wie Pools, Trampoline und Spielgeräte zu sehen seien. Außerdem habe er den Eindruck, dass die Gartenhütten widerrechtlich zu Wohnzwecken genutzt würden. Obst und seine Mitstreiter können das nicht begreifen. „Wir können hier gar nicht wohnen, die Hütten verfügen weder über Schornsteine, noch sind sie an die Abwasserentsorgung angeschlossen.“ Vorhandene Schornsteine seien längst stillgelegt worden.

Lauben unterliegen Bestandsschutz, andere wurden zurückgebaut

Auch dass einige Lauben die durch das Bundeskleingartengesetz erlaubte Größe überschreiten, soll der Eigentümer moniert haben. Der Verein widerspricht dieser Behauptung. „Das stimmt nicht, die Lauben erfüllen die Bestimmungen. Lediglich an einer Gartenhütte stand das Dach ein wenig vor. Der Gartenfreund wollte seine Gartenmöbel vor herabfallendem Obst schützen.“ Das anstößige Dach sei inzwischen zurückgebaut worden. Andere Lauben würden dem Bestandsschutz unterliegen.

Im September 2023 kommt es zur erneuten Kündigung, ist der Auflistung des Vereins zu entnehmen. Diesmal habe der Eigentümer ein zerbrochenes Vertrauensverhältnis als Grund angegeben, die fortgesetzte Nutzung der Anlage durch den Verein würde er als unzumutbar ansehen. Auch soll der Verein die Herausgabe von Dokumenten verweigert und vorsätzlich falsche bauliche Angaben gemacht haben.

Werden die Pächter nun als Besetzer der Gartenanlage angesehen? Fakt ist, dass sie am Boden zerstört sind und nicht weiterwissen. „Jeder von uns steckt sein Herzblut in den Garten. Was soll nun werden?“, fragt Lars Meißner. Die Stadt Eisenberg könnte Baurecht über die Anlage legen. Laut Bürgermeister Michael Kieslich sei bislang nichts in dieser Richtung vorgesehen.

Status als Kleingartenanlage muss erhalten bleiben

„Wir wollen einen Beschluss des Stadtrates anstoßen, dass die Anlage im Flächennutzungsplan der Stadt eine Kleingartenanlage bleibt“, sagt er. „Dieser Status muss erhalten bleiben. Es geht uns um den Bestandsschutz. Manche Familien bewirtschaften ihren Garten in dritter Generation.“

Eigentümer Harald Hartmann hält sich ob seiner Planung die Gartenanlage betreffend bedeckt. „Den Pachtvertrag von 1936 sehe ich als nicht mehr zeitgemäß an und habe ihn deshalb innerhalb der Frist gekündigt“, bestätigt er. „Bis auf weiteres bleibt alles, wie es ist. Irgendwann wird sich etwas ändern, das ist klar. Aber nicht heute oder morgen.“ Niemand müsse in nächster Zeit um seinen Garten bangen. Sobald konkrete Pläne vorliegen, wolle Hartmann auf die Pächter zugehen.