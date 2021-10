Aufs Handy geschaut: 11-jährige Radfahrerin fährt gegen Auto und verletzt sich

Hermsdorf. Eine 11-Jährige war in Hermsdorf mit ihrem Rad unterwegs. Als sie am Handy eine Nachricht verfasste, verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad und stieß mit einem Auto zusammen.

In Hermsdorf wurde am Mittwoch ein 11-jähriges Mädchen durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Dies wurde am Donnerstag bei der Polizei bekannt. Die 11-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Werner-Seelenbinder-Straße in Richtung Naumburger Straße. Eine Autofahrerin war in gleicher Richtung, links neben der jungen Radlerin unterwegs

Plötzlich verliert die 11-Jährige die Kontrolle, da sie nebenbei eine Nachricht auf ihrem Handy verfasst hat und kommt folglich ins Straucheln. Die Fahrzeugführerin bemerkte noch die unsichere Fahrweise der Radfahrerin und bremste ihr Auto ab, jedoch fiel das 11-jährige Mädchen schließlich nach links vom Rad und kollidierte mit der Beifahrerseite des Fahrzeuges, wobei sich das Mädchen leicht verletzte.

