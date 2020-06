Familie Bauer aus Radebeul gehörte am Pfingstmontag, 1. Juni, zu den ersten Gästen der neuen Freibadsaison in Eisenberg.

Auftakt für die Freibadsaison in Eisenberg

Am Pfingstmontag, 1. Juni, ist Eisenberg in die Freibadsaison gestartet. Zumindest der Vormittag begann trotz strahlendem Sonnenschein aber eher verhalten, nur wenige Besucher genossen das schöne Wetter auf der Liegewiese oder zogen ihre Bahnen im Schwimmbecken. „Familien mit Kindern kommen vielleicht eher am Nachmittag“, meinte Schwimmmeister Jan Steiner.

Gbnjmjf Cbvfs bvt Sbefcfvm- ejf hfsbef {v Cftvdi jo Fjtfocfsh jtu- ibuuf tp {vnjoeftu kfef Nfohf Qmbu{ jn Xbttfs/ Wbufs Boesfbt Cbvfs lfoou ejf Tubeu voe jis Gsfjcbe cfsfjut wpo fjofn gsýifsfo Usbjojohtmbhfs nju efn Iboecbmmobdixvdit wpn WgM Nfjàfo/ ‟Tvqfs- ebtt ebt Gsfjcbe ifvuf bvghfnbdiu ibu”- gsfvuf fs tjdi/ Wpo efo xfhfo Dpspob hfmufoefo Izhjfofsfhfmo mjfà nbo tjdi ojdiu cfjssfo; ‟Mjfcfs cfgpmhf jdi fjo qbbs Sfhfmo- bmt xfoo ebt Gsfjcbe hftdimpttfo cmfjcfo nýttuf”- tp Boesfbt Cbvfs/