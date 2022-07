Auftakt zum Tröbnitzer Musiksommer

Tröbnitz. Volles Haus beim Blasmusikfest am Sonntagnachmittag.

Nur wenige Augenblicke nach dem diese Aufnahme entstanden ist, startete der Tröbnitzer Musiksommer 2022 – und zwar in vollen Zügen. Bei dem traditionellen Blasmusikfest am Sonntagnachmittag gaben sowohl die Tröbnitzer Musikanten als auch das Jugendblasorchester des Ortes den Ton in der Festhalle an. Das Publikum war in Feierlaune. Schon beim ersten Stück wurde im Saal mitgeklatscht, während draußen in der Sonne auf dem Platz zwischen Feuerwehr und Festhalle Bratwurst, Eis und Getränke gereicht wurden.