Um ein Haar wäre der Start fürs Winterbaden im Wolfersdorfer Waldbad „Herzog Ernst“ ausgefallen. Zwölf Frauen und Männer standen am Sonntag gut gelaunt vor dem Eingangstor. Die Sonne strahlte. Wenn der Wind nicht gewesen wäre, hätte man fast den Liegestuhl herausholen können, um die warmen Momente zu genießen.

Die Gäste warteten alle auf den Verantwortlichen mit dem Schlüssel. Da war es schon 14.26 Uhr. Vier Minuten später sollte eigentlich das etwas andere Badevergnügen bei gefühlten 16 oder 17 Grad Celsius Wassertemperatur beginnen.

Margit Radzuweit, die Frau von Berthold Radzuweit, der seit einigen Jahren aktiver Eisbader ist und sich auch um die Organisation kümmert, hatte einen Vertreter aus der Heimatgemeinde Trockenborn-Wolfersdorf an der Strippe. Der Gesprächspartner verneinte, er habe keinen Schlüssel.

„Was machen wir denn jetzt? Wir kommen wir denn jetzt an den Schlüssel?“, fragte Margit Radzuweit in die Runde. Doch dann kam die Erlösung. Jana Richter, Tochter von Jörg Richter, der aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, stieg aus ihrem Auto und hielt den Schlüssel für die Bad-Tür in den Händen.

Dem Auftakt für das Winterbaden in der Hügelland-Gemeinde stand nichts mehr im Wege. Als das Tor geöffnet war, dauerte es nicht lange und die Anwesenden stiegen nacheinander in das Becken.

„Es war ja heute sehr schön. Da konnte man auch getrost etwas länger im Wasser bleiben als sonst. Wenn es richtig knackig ist und wir vor die Oberfläche des Wassers vom Eis befreien müssen, kannst du nur die 25 Meter entlang des Beckens schwimmen“, sagte Berthold Radzuweit.

Der erste Oktober-Sonntag zeigte sich von seiner besten Seite. Die 18 Grad Lufttemperatur sorgten auch dafür, dass sich die Winterbader deutlich länger auf dem Waldbad-Gelände aufhielten.

„Das wird sich sicher ändern, wenn wir Temperaturen im einstelligen Bereich haben. Dann sind die Leute auch ganz schnell wieder verschwunden“, sagte Bernd Meyer aus Stadtroda.

Unter den Anwesenden waren auch einige Gäste aus Jena. „Da hat sich bei uns herum gesprochen. So was gibt es nicht in Jena. Deshalb sind wir extra hier her gekommen. Wir finden die Idee klasse“, sagte eine Frau, die zuschaute.

Berthold Radzuweit verabschiedete sich in Richtung Auto, eingepackt in eine dicke Winterjacke. „Wenn man den Moment verpasst, aus dem Wasser zu steigen, kann man schnell frieren. Das wäre nicht schön. Wir sind ja hier, um etwas für unsere Gesundheit zu tun. Es soll sich aber niemand unterkühlen“, sagte der Profi in Sachen Winterschwimmen.

Nächsten Sonntag um 14.30 Uhr gibt es die zweite Runde für die Winterbader in Wolfersdorf. Den Begriff Eisbaden hören sie nicht so gern. Sie sehen sich lieber als Winterbader oder Winterschwimmer.